Evolución del tiempo en Entre Ríos: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 23 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 2.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.

Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 13°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.