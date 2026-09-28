Pronóstico en Entre Ríos: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Entre Ríos promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 28 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:43
|Puesta del sol
|19:02
|Horas de luz
|12h 19m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Entre Ríos
¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?
Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?
El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:43 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 12h 19m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Entre Ríos?
El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 8.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?
Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.
Ubicación de Entre Ríos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Este 17 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|19°
|19°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|19°
|19°
|Sureste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|19°
|19°
|Sureste 13 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|18°
|18°
|Sureste 12 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|18°
|18°
|Sureste 14 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|17°
|17°
|Sureste 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|18°
|18°
|Sureste 14 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|18°
|18°
|Sureste 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|20°
|20°
|Sureste 19 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|22°
|23°
|Sureste 16 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|23°
|24°
|Sureste 14 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|24°
|25°
|Sureste 15 - 32 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|21°
|21°
|Sureste 13 - 35 km/h
|60% 3.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|15:00
|21°
|21°
|Sureste 15 - 33 km/h
|70% 2.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|21°
|21°
|Sureste 11 - 27 km/h
|60% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|21°
|21°
|Sur 12 - 23 km/h
|50% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|21°
|21°
|Sur 12 - 24 km/h
|40% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|20°
|20°
|Sur 13 - 23 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|20°
|20°
|Sureste 13 - 24 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|20°
|20°
|Sureste 12 - 22 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|19°
|19°
|Sur 13 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|19°
|19°
|Sur 15 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|19°
|19°
|Sureste 12 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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