comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en Entre Ríos: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (8.8 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Entre Ríos promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
21°
Viento
Sur 12 - 23 km/h
Lluvia
50% 0.8 mm
Noche
Cubierto
19°
Viento
Sur 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 24°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:43
Puesta del sol19:02
Horas de luz12h 19m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:43 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 12h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 8.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Este 17 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 19° 19° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Sureste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Sureste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Sureste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Sureste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Sureste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 18° Sureste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Sureste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Sureste 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 22° 23° Sureste 16 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 23° 24° Sureste 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Sureste 15 - 32 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 21° 21° Sureste 13 - 35 km/h 60% 3.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
15:00 21° 21° Sureste 15 - 33 km/h 70% 2.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sureste 11 - 27 km/h 60% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 21° 21° Sur 12 - 23 km/h 50% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 21° 21° Sur 12 - 24 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 20° 20° Sur 13 - 23 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 20° 20° Sureste 13 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 20° 20° Sureste 12 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 19° 19° Sur 13 - 23 km/h 0% Cubierto
23:00 19° 19° Sur 15 - 26 km/h 0% Cubierto
24:00 19° 19° Sureste 12 - 26 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Entre Ríostiempo en Entre Ríos hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. A no guardar el paraguas:llega un nuevo tormentón al AMBA que hará bajar la temperatura

    A no guardar el paraguas: llega un nuevo tormentón al AMBA que hará bajar la temperatura

  2. Alerta roja por lluvias extremas:un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

    Alerta roja por lluvias extremas: un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

  3. Impactantes imágenes del granizo en Buenos Aires:cuáles fueron las zonas más afectadas y hasta cuándo seguirá el mal clima

    Impactantes imágenes del granizo en Buenos Aires: cuáles fueron las zonas más afectadas y hasta cuándo seguirá el mal clima

  4. Granizo enorme y destrucción en varias provincias:los videos impactantes de las tormentas

    Granizo enorme y destrucción en varias provincias: los videos impactantes de las tormentas

  5. Lluvia, viento y frío:a qué hora llega el tormentón que hará bajar la temperatura a 6 grados en el AMBA

    Lluvia, viento y frío: a qué hora llega el tormentón que hará bajar la temperatura a 6 grados en el AMBA
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense

Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense

Milei viajará a París junto a gobernadores y empresarios para la Argentina Week:la agenda del Gobierno y la cumbre con Macron

La causa AMIA se aproxima al juicio en ausencia:cuáles son los próximos pasos

ANDIS bajo la lupa:denuncian sobreprecios de hasta 1.972%, pagos duplicados y prótesis que nunca llegaron

Economía

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 27 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

Morosidad:vence el plazo para dictaminar y la oposición negocia a contrarreloj un proyecto común

Internacionales

Malvinas, polémica diplomática:un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Malvinas, polémica diplomática: un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Colombia atraviesa una ola de violencia sin precedentes:“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”

Reino Unido:la policía investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos

Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania mientras Zelenski pide firmeza y presión sobre Putin para lograr la paz