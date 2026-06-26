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Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar este 26 de junio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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El pronóstico para Entre Ríos este 26 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 14 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 13 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Noreste 6 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Noreste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 14 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 08:02 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 14 - 28 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 0 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 0 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 10 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 13 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Noreste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noreste 14 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Norte 13 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Norte 13 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Norte 13 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Norte 13 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Norte 12 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Noreste 6 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noreste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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