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Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar este 5 de julio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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El pronóstico para Entre Ríos este 5 de julio de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 15 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Cubierto
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sur 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 10°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 5 de julio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 08:02 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 5 de julio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 13 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 Este 15 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 11 - 18 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Este 6 - 22 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 3 - 10 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 6 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 Suroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
13:00 Suroeste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 Suroeste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 10° Suroeste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
16:00 10° Sur 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Sur 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sur 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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