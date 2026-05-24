Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Este 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 13 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 19m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:49 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 13 - 29 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 0 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 0 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Este 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noreste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noreste 9 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Noreste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Noreste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noreste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Norte 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Noreste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Este 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Este 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Este 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Este 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.