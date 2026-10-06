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Temperaturas y lluvias en Entre Ríos: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Este 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
19°
Viento
Este 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 20 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 23°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:33
Puesta del sol19:07
Horas de luz12h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 06:33 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 12h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 20 - 41 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 6 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Sureste 4 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Este 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Este 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Este 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Este 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Noreste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Noreste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Este 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Este 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Este 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Este 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 24° Noreste 15 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Noreste 16 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 23° 24° Este 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 23° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Noreste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 20° 20° Este 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Este 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Este 13 - 23 km/h 0% Cubierto
23:00 20° 20° Este 15 - 26 km/h 0% Cubierto
24:00 20° 20° Este 15 - 28 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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