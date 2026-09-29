Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

El pronóstico para Formosa este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 31° y una mínima de 22°. Con vientos de 25 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 22° y llegará a una máxima de 31°.
Viento: 25 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 28°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:34
|Puesta del sol
|18:51
|Horas de luz
|12h 17m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|89%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22° y una máxima de 31°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 06:34 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 12h 17m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 25 - 46 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|30°
|35°
|Sureste 13 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|29°
|33°
|Sureste 6 - 45 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|30°
|31°
|Norte 23 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|29°
|30°
|Noroeste 16 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|27°
|28°
|Oeste 10 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|26°
|27°
|Oeste 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|25°
|26°
|Suroeste 7 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|26°
|27°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|28°
|30°
|Sur 5 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|28°
|31°
|Suroeste 19 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|27°
|29°
|Suroeste 19 - 40 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|26°
|27°
|Suroeste 10 - 46 km/h
|40% 0.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|28°
|30°
|Suroeste 17 - 36 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|27°
|29°
|Sur 21 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|26°
|27°
|Sur 18 - 42 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|25°
|27°
|Sur 10 - 36 km/h
|60% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|25°
|25°
|Sur 10 - 24 km/h
|70% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|24°
|24°
|Sur 12 - 20 km/h
|60% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|24°
|23°
|Sur 13 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|23°
|22°
|Sur 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|23°
|22°
|Sur 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|23°
|22°
|Sur 16 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|22°
|22°
|Sur 15 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|23°
|22°
|Sureste 14 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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