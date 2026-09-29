Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 22° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 25 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.6 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 28°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.

Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 24°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.