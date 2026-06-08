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Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (5.6 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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El pronóstico para Formosa este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 16°. Con vientos de 13 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Niebla
18°
Viento
Oeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Sur 12 - 24 km/h
Lluvia
30% 0.8 mm
Noche
Cubierto
17°
Viento
Sur 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 5.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 21°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:35 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 5.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sureste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Sureste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Sureste 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Sureste 3 - 5 km/h 0% Cubierto
05:00 17° 17° Sur 2 - 5 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Noroeste 4 - 7 km/h 0% Niebla
09:00 18° 18° Oeste 4 - 11 km/h 0% Niebla
10:00 19° 19° Oeste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Suroeste 6 - 19 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 20° 20° Suroeste 6 - 21 km/h 60% 2.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 20° 20° Suroeste 5 - 19 km/h 50% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 20° 20° Suroeste 6 - 18 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 20° 20° Suroeste 6 - 18 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 20° 20° Suroeste 9 - 18 km/h 30% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Sur 12 - 24 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 19° 19° Sur 12 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 19° 19° Sur 12 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sur 13 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Sur 13 - 24 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
23:00 17° 17° Sur 11 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 17° 17° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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