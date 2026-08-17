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¿Cómo estará el clima hoy en Formosa? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 32°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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El pronóstico para Formosa este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de 32° y una mínima de 19°. Con vientos de 18 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
23°
Viento
Norte 12 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
31°
Viento
Norte 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
24°
Viento
Suroeste 18 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 32°.

Viento: 18 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 32°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 24°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:19
Puesta del sol18:34
Horas de luz11h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 32°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:19 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 11h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 18 - 34 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 24° 25° Sur 11 - 27 km/h 0% Cielo despejado
02:00 21° 21° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 22° 24° Norte 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 22° 24° Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 21° 21° Noroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 20° 20° Norte 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 20° 20° Norte 8 - 13 km/h 0% Soleado
08:00 21° 21° Norte 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 23° 25° Norte 12 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 26° 27° Norte 12 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 27° 28° Norte 12 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 29° 30° Norte 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 30° 31° Norte 15 - 30 km/h 0% Soleado
14:00 31° 32° Norte 17 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 32° 33° Norte 18 - 34 km/h 0% Soleado
16:00 32° 33° Norte 15 - 34 km/h 0% Soleado
17:00 31° 32° Norte 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 28° 30° Norte 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 26° 27° Norte 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 25° 27° Este 0 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 24° 25° Suroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 24° 24° Suroeste 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 22° 22° Suroeste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
24:00 21° 21° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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