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El clima en Formosa hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (6.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Sur 7 - 15 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
20°
Viento
Sur 10 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Sureste 9 - 16 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 10 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 6.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 21°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:07
Puesta del sol18:39
Horas de luz11h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación93%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:07 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 11h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 70% 6.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 10 - 20 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sur 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Sur 7 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 19° Sur 8 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 19° 19° Sur 7 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Sur 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Sureste 5 - 13 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 18° 18° Sur 3 - 8 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 18° 18° Suroeste 6 - 10 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 19° 19° Sur 7 - 15 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 19° 19° Sur 8 - 17 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 20° 20° Sur 7 - 17 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 20° Sur 6 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 20° 20° Suroeste 6 - 14 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 21° 21° Suroeste 8 - 17 km/h 50% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 21° 21° Sur 9 - 18 km/h 50% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 20° 20° Sur 10 - 19 km/h 30% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 20° 20° Sur 10 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 20° 20° Sur 10 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 19° 19° Sur 9 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 19° 19° Sur 9 - 16 km/h 0% Cubierto
21:00 19° 19° Sur 9 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 19° 19° Sureste 9 - 16 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 19° 19° Sur 9 - 15 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Sur 7 - 16 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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