Evolución del clima en Formosa: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

El pronóstico para Formosa este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 16°. Con vientos de 22 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 22 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 25 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:54
|Puesta del sol
|18:44
|Horas de luz
|11h 50m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|0%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 06:54 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 11h 50m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 25 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 22 - 44 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Sureste 12 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|19°
|19°
|Sureste 10 - 23 km/h
|40% 0.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|03:00
|19°
|19°
|Sur 7 - 20 km/h
|70% 1.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|04:00
|19°
|19°
|Este 9 - 20 km/h
|60% 1.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|18°
|18°
|Sur 5 - 15 km/h
|50% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|18°
|18°
|Sur 8 - 17 km/h
|60% 0.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|07:00
|18°
|18°
|Sur 7 - 25 km/h
|60% 2.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|08:00
|18°
|18°
|Suroeste 10 - 28 km/h
|70% 8.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|09:00
|18°
|18°
|Suroeste 12 - 28 km/h
|90% 5.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Sur 20 - 36 km/h
|90% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|17°
|17°
|Sur 19 - 40 km/h
|80% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|18°
|18°
|Sur 22 - 42 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|19°
|19°
|Sur 21 - 44 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|21°
|21°
|Sur 17 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|23°
|25°
|Sur 17 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|23°
|25°
|Sur 16 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|23°
|25°
|Sur 16 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|22°
|22°
|Sur 13 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|20°
|20°
|Sur 12 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|19°
|19°
|Sur 13 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|18°
|18°
|Sureste 12 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|17°
|17°
|Sureste 12 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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