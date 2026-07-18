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Evolución del tiempo en Formosa: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 25° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 31° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 25° para este 18 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
26°
Viento
Norte 33 - 61 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
30°
Viento
Norte 27 - 50 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
25°
Viento
Noreste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 25° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 40 - 82 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 31°
Mínima: 25°
Sensación Térmica: 27°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:19
Horas de luz10h 41m
Fase lunarCreciente
Iluminación22%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 25° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:38 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 40 - 82 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 29° 31° Noreste 33 - 58 km/h 0% Cielo despejado
02:00 28° 30° Norte 31 - 56 km/h 0% Cielo despejado
03:00 26° 27° Norte 28 - 54 km/h 0% Cielo despejado
04:00 26° 27° Norte 29 - 52 km/h 0% Cielo despejado
05:00 25° 26° Norte 28 - 55 km/h 0% Cielo despejado
06:00 25° 26° Norte 29 - 57 km/h 0% Cielo despejado
07:00 25° 26° Norte 32 - 59 km/h 0% Cielo despejado
08:00 25° 26° Norte 30 - 61 km/h 0% Soleado
09:00 26° 27° Norte 33 - 61 km/h 0% Soleado
10:00 27° 29° Norte 36 - 71 km/h 0% Soleado
11:00 28° 31° Norte 35 - 71 km/h 0% Soleado
12:00 29° 32° Norte 36 - 70 km/h 0% Soleado
13:00 30° 33° Norte 33 - 69 km/h 0% Soleado
14:00 30° 33° Norte 40 - 80 km/h 0% Cubierto
15:00 30° 32° Norte 28 - 79 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 31° 33° Norte 25 - 52 km/h 0% Nubes y claros
17:00 30° 33° Norte 27 - 50 km/h 0% Nubes y claros
18:00 30° 31° Norte 25 - 50 km/h 0% Soleado
19:00 29° 30° Norte 23 - 46 km/h 0% Cielo despejado
20:00 28° 30° Norte 19 - 42 km/h 0% Cielo despejado
21:00 27° 28° Norte 13 - 33 km/h 0% Cielo despejado
22:00 25° 26° Noreste 8 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 25° 27° Noreste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 26° 27° Norte 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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