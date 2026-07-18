Evolución del tiempo en Formosa: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 25° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 40 - 82 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.

Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.