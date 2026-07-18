Evolución del tiempo en Formosa: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 31° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 25° para este 18 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 25° y llegará a una máxima de 31°.
Viento: 40 - 82 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.
Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:38
|Puesta del sol
|18:19
|Horas de luz
|10h 41m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|22%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 25° y una máxima de 31°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:38 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 40 - 82 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|29°
|31°
|Noreste 33 - 58 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|28°
|30°
|Norte 31 - 56 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|26°
|27°
|Norte 28 - 54 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|26°
|27°
|Norte 29 - 52 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|25°
|26°
|Norte 28 - 55 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|25°
|26°
|Norte 29 - 57 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|25°
|26°
|Norte 32 - 59 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|25°
|26°
|Norte 30 - 61 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|26°
|27°
|Norte 33 - 61 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|27°
|29°
|Norte 36 - 71 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|28°
|31°
|Norte 35 - 71 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|29°
|32°
|Norte 36 - 70 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|30°
|33°
|Norte 33 - 69 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|30°
|33°
|Norte 40 - 80 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|30°
|32°
|Norte 28 - 79 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|31°
|33°
|Norte 25 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|30°
|33°
|Norte 27 - 50 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|30°
|31°
|Norte 25 - 50 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|29°
|30°
|Norte 23 - 46 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|28°
|30°
|Norte 19 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|27°
|28°
|Norte 13 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|25°
|26°
|Noreste 8 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|25°
|27°
|Noreste 14 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|26°
|27°
|Norte 18 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
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