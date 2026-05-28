Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo cubierto, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
18°
Viento
Este 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
24°
Viento
Este 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 26°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:30 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Este 8 - 14 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Este 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Este 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Este 12 - 22 km/h 0% Cubierto
07:00 16° 16° Este 13 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Este 12 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 18° 18° Este 11 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 19° 19° Este 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 22° Este 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 25° Noreste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Noreste 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 25° 26° Noreste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 25° 26° Noreste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Este 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Este 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 23° 23° Este 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 21° 21° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Este 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.