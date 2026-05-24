Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Sureste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Sureste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
16°
Viento
Sureste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 6 - 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:28 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 6 - 15 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Niebla
07:00 Sureste 6 - 11 km/h 0% Niebla
08:00 Sureste 5 - 12 km/h 0% Niebla
09:00 10° 10° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Sureste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Sureste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Sureste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sur 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sur 4 - 12 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Sur 6 - 12 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Sureste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Sureste 3 - 7 km/h 0% Cubierto
19:00 16° 16° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cubierto
20:00 16° 16° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
21:00 16° 16° Sureste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sureste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Este 4 - 8 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 16° Este 5 - 7 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.