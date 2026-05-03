Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Sureste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Sureste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sureste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 16 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:17
Puesta del sol18:21
Horas de luz11h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:17 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 16 - 30 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Sur 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Sur 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Sur 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Sureste 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Sureste 15 - 28 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Sureste 13 - 27 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Sureste 13 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Sureste 13 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Sureste 11 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sureste 10 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sureste 9 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Sureste 9 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Sureste 9 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 22° 24° Sureste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 24° Sureste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Sureste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Sureste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 20° 20° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
21:00 20° 20° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 20° 20° Sureste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 19° 19° Este 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.