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Temperaturas y lluvias en Formosa: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
20°
Viento
Este 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
25°
Viento
Noreste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
23°
Viento
Este 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 26°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:26
Puesta del sol18:55
Horas de luz12h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:26 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 12h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 30% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Norte 4 - 6 km/h 0% Cubierto
02:00 19° 19° Norte 5 - 12 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 19° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
04:00 19° 19° Noroeste 3 - 5 km/h 0% Cubierto
05:00 19° 19° Oeste 2 - 5 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 19° 19° Suroeste 1 - 4 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 19° 19° Sureste 1 - 3 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 20° 20° Sureste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
09:00 20° 20° Este 4 - 11 km/h 0% Cubierto
10:00 22° 22° Noreste 6 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 23° 23° Noreste 10 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 24° 25° Noreste 12 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 25° 26° Noreste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 26° 27° Noreste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
15:00 26° 27° Noreste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 26° 27° Noreste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 25° 26° Noreste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 25° 26° Noreste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 24° 24° Este 7 - 11 km/h 0% Cubierto
20:00 23° 24° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
21:00 23° 23° Noreste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 23° 22° Este 11 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 23° 22° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 23° 22° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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