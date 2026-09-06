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Temperaturas y lluvias en Formosa: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 6 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 6 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Sureste 19 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Sur 17 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Sureste 12 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 28 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:59
Puesta del sol18:42
Horas de luz11h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación25%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 6 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:59 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 11h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 6 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 28 - 37 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Sur 28 - 36 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Sur 20 - 37 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Sur 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Sur 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Sur 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Sur 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sur 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sureste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Sureste 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sureste 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sur 16 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Sur 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sur 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Sur 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Sur 17 - 36 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Sur 17 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Sureste 15 - 33 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sureste 12 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Sureste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sureste 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Sureste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Sureste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Sureste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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