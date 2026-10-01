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Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Jujuy. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Este 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21°
Viento
Sur 4 - 24 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Sur 5 - 17 km/h
Lluvia
70% 0.7 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 11 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 22°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:01
Puesta del sol19:20
Horas de luz12h 19m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:01 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 12h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 11 - 32 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Norte 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Norte 4 - 8 km/h 0% Neblina
04:00 12° 12° Norte 3 - 10 km/h 0% Neblina
05:00 11° 11° Norte 1 - 8 km/h 0% Neblina
06:00 11° 11° Norte 2 - 7 km/h 0% Neblina
07:00 11° 11° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Niebla
08:00 12° 12° Norte 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Este 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Sureste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Sureste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Sureste 9 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 22° 22° Sureste 11 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Sureste 11 - 32 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 20° 20° Sureste 8 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 22° 22° Sur 6 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 21° 21° Sur 4 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Sur 3 - 21 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sur 4 - 16 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Oeste 1 - 14 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Sur 4 - 10 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Sur 5 - 17 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 15° 15° Sur 5 - 15 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 14° 14° Sureste 2 - 14 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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