Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 29 de mayo de 2026, 06:30
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Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.

El pronóstico para Jujuy este 29 de mayo de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 8 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Soleado
Viento
Norte 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 6 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Sur 1 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 8 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 20°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 46m
Fase lunarLlena
Iluminación97%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 29 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:55 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 29 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 8 - 25 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Noreste 3 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Sureste 3 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 18° 18° Sureste 5 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Sur 5 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Sur 6 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Sur 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sur 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Sur 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sur 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Suroeste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Suroeste 0 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sureste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Sur 1 - 5 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Suroeste 0 - 4 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Noroeste 1 - 3 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.