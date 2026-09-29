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Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (31 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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El pronóstico para Jujuy este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 13°. Con vientos de 11 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
19°
Viento
Noreste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia moderada con cielo cubierto
17°
Viento
Sur 11 - 29 km/h
Lluvia
90% 4.1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Suroeste 5 - 19 km/h
Lluvia
90% 1.3 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 11 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 31 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 24°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:03
Puesta del sol19:19
Horas de luz12h 16m
Fase lunarMenguante
Iluminación89%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:03 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 31 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 11 - 35 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Norte 8 - 20 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Norte 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Norte 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Norte 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Noreste 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Norte 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Norte 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 19° 19° Noreste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Sureste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 22° 22° Sur 6 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 23° 25° Sur 9 - 30 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 21° 21° Sur 11 - 35 km/h 90% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14:00 19° 19° Sur 11 - 34 km/h 90% 3.2 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
15:00 18° 18° Sur 9 - 32 km/h 90% 5.6 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
16:00 17° 17° Sur 11 - 28 km/h 90% 5.3 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
17:00 17° 17° Sur 11 - 29 km/h 90% 4.1 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
18:00 17° 17° Sur 7 - 28 km/h 90% 3.3 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
19:00 16° 16° Suroeste 3 - 20 km/h 90% 2.5 mm Lluvia moderada con cielo cubierto
20:00 16° 16° Sur 2 - 14 km/h 90% 2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 15° 15° Sur 6 - 18 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 15° 15° Suroeste 5 - 19 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 14° 14° Oeste 5 - 17 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 14° 14° Noroeste 8 - 19 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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