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Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
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Jujuy. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Jujuy este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 10 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Oeste 9 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 10 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 12°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:59 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 26 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 5 - 18 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 11° 11° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Noroeste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Noroeste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Noroeste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Oeste 6 - 22 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Oeste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Oeste 8 - 25 km/h 0% Cubierto
16:00 10° 10° Oeste 9 - 25 km/h 0% Cubierto
17:00 10° 10° Oeste 9 - 26 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Oeste 9 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noroeste 9 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noroeste 10 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noroeste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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