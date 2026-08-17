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¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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El pronóstico para Jujuy este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 9 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 1 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 8 - 23 km/h
Lluvia
80% 0.5 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 7 - 19 km/h
Lluvia
60% 0.3 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 9 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 12°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol19:04
Horas de luz11h 19m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:45 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 11h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 24 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Oeste 3 - 13 km/h 0% Niebla
02:00 11° Noroeste 2 - 12 km/h 0% Niebla
03:00 10° 11° Suroeste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 11° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Niebla
05:00 11° Sur 1 - 10 km/h 0% Niebla
06:00 10° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Niebla
07:00 10° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Niebla
08:00 10° Suroeste 1 - 11 km/h 0% Niebla
09:00 10° Suroeste 1 - 11 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Niebla
11:00 10° Sur 3 - 14 km/h 0% Cubierto
12:00 10° 10° Sur 4 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Sur 5 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 11° 11° Sur 7 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 11° 11° Sur 7 - 24 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 10° 10° Sur 7 - 22 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Suroeste 8 - 23 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Suroeste 6 - 22 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Oeste 5 - 17 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Oeste 7 - 18 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noroeste 6 - 18 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 7 - 19 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noroeste 9 - 20 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noroeste 8 - 21 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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