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El clima en Jujuy hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (3.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Jujuy. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 4 - 17 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Oeste 6 - 26 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 10 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 3.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación93%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:34 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 40% 3.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 31 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noroeste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Noroeste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 4 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noroeste 6 - 16 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° Noroeste 4 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Oeste 2 - 17 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Suroeste 2 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 14° 14° Sur 3 - 20 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 14° 14° Suroeste 5 - 25 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 16° 16° Suroeste 6 - 28 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 15° 15° Suroeste 6 - 30 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 15° 15° Suroeste 6 - 29 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 14° 14° Oeste 6 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 12° 12° Oeste 8 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 10° 10° Noroeste 10 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noroeste 9 - 24 km/h 0% Cubierto
21:00 Oeste 7 - 23 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 7 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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