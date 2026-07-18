Evolución del tiempo en Jujuy: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 34° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 18 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Jujuy
Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 34°.
Viento: 27 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:03
|Puesta del sol
|18:51
|Horas de luz
|10h 48m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|22%
Radar meteorológico – Jujuy
¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?
Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 34°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?
El sol sale hoy en Jujuy a las 08:03 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?
El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Jujuy?
El pronóstico para hoy en Jujuy indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?
Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 27 - 64 km/h.
Ubicación de Jujuy
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|26°
|25°
|Norte 25 - 56 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|25°
|24°
|Norte 26 - 58 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|25°
|24°
|Norte 26 - 60 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|25°
|24°
|Norte 24 - 58 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|26°
|25°
|Norte 24 - 58 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|25°
|24°
|Noreste 25 - 57 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|25°
|24°
|Noreste 25 - 55 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|24°
|24°
|Noreste 23 - 53 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|26°
|25°
|Noreste 25 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|29°
|27°
|Noreste 27 - 59 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|30°
|29°
|Noreste 26 - 59 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|32°
|30°
|Noreste 27 - 62 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|32°
|30°
|Noreste 26 - 64 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|33°
|31°
|Noreste 22 - 60 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|33°
|30°
|Este 10 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|31°
|29°
|Sureste 4 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|29°
|28°
|Sureste 5 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|27°
|26°
|Este 8 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|23°
|25°
|Noreste 4 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|23°
|25°
|Noreste 5 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|21°
|21°
|Este 7 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|19°
|19°
|Este 7 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|18°
|18°
|Este 8 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Sureste 10 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
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