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¿Qué ropa usar hoy en Jujuy? El pronóstico para este 10 de junio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo niebla, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Niebla
Viento
Noreste 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 5 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 8 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 8 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 10 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:00 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 10 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 8 - 23 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 2 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 Suroeste 2 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 2 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 4 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 Noreste 3 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 3 - 12 km/h 0% Cubierto
07:00 Noreste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 4 - 15 km/h 0% Niebla
10:00 Este 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Este 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Sureste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sureste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sureste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sureste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Sur 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Suroeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Oeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Oeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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