Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 2 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sureste 5 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 7 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 7 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 15°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:53 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 7 - 23 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 1 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 3 - 19 km/h 0% Neblina
04:00 Noroeste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 5 - 20 km/h 0% Neblina
06:00 Noroeste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
07:00 Noreste 5 - 19 km/h 0% Niebla
08:00 Noroeste 3 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 2 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 5 - 20 km/h 0% Cubierto
11:00 10° Este 1 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° 10° Sureste 4 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Este 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sureste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sureste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Sureste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sureste 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Este 2 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Oeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 7 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.