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Temperaturas y lluvias en Jujuy: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (6.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Jujuy. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 12 - 28 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 4 - 31 km/h
Lluvia
40% 0.7 mm
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 6 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 12 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 6.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 11°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol19:14
Horas de luz11h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:20 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 11h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 6.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 12 - 32 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 8 - 22 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Noroeste 7 - 19 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Noroeste 7 - 19 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 8 - 21 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noroeste 11 - 25 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 12 - 27 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 12 - 28 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noroeste 12 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noroeste 12 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noroeste 10 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Oeste 10 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Oeste 11 - 32 km/h 0% Cubierto
13:00 Noroeste 1 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Este 3 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Suroeste 3 - 29 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 10° 10° Suroeste 3 - 31 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sureste 4 - 31 km/h 40% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sureste 4 - 28 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Oeste 5 - 27 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Oeste 10 - 25 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 9 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 Norte 6 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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