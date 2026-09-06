Temperaturas y lluvias en Jujuy: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 8°.

Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.8 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 1°.

Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.