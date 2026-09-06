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Temperaturas y lluvias en Jujuy: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Jujuy. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 6 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 9 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Oeste 11 - 31 km/h
Lluvia
60% 0.8 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 9 - 31 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 8°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol19:11
Horas de luz11h 44m
Fase lunarMenguante
Iluminación25%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 6 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:27 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 11h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 6 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 14 - 34 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 9 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 10 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Oeste 11 - 33 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Oeste 11 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Oeste 10 - 34 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Oeste 11 - 33 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Oeste 10 - 33 km/h 70% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Oeste 11 - 31 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Oeste 12 - 32 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Oeste 12 - 32 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Oeste 11 - 31 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Oeste 10 - 31 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 9 - 31 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noroeste 10 - 31 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Oeste 12 - 30 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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