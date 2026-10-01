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Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo neblina, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 2 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Este 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:52
Puesta del sol19:21
Horas de luz12h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:52 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 12h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 4 - 11 km/h 0% Neblina
02:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Neblina
03:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sureste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Sur 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sur 10 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Sur 7 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Sur 6 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Suroeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Oeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Suroeste 2 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Sur 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sureste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Este 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Este 7 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Este 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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