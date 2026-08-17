¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

El pronóstico para La Pampa este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de 5°. Con vientos de 17 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:57
|Puesta del sol
|18:45
|Horas de luz
|10h 48m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|26%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 07:57 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|9°
|7°
|Sureste 13 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|8°
|7°
|Sureste 13 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|7°
|5°
|Sur 11 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|6°
|4°
|Sur 14 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|6°
|3°
|Sur 16 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|6°
|3°
|Sur 17 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|5°
|2°
|Sur 16 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|5°
|3°
|Sureste 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|6°
|3°
|Sureste 15 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|7°
|5°
|Sureste 15 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|9°
|7°
|Sureste 14 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|10°
|10°
|Sureste 13 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|11°
|11°
|Sur 14 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|12°
|12°
|Sur 14 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|13°
|13°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|13°
|13°
|Sur 16 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|13°
|13°
|Sur 15 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|12°
|12°
|Sur 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|10°
|9°
|Sur 9 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|9°
|8°
|Sur 10 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|8°
|7°
|Sur 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|7°
|5°
|Sur 7 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|7°
|5°
|Sur 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|6°
|5°
|Sur 7 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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