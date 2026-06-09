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El tiempo en La Pampa hoy, 9 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 03:30
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 9 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 12 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Norte 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Norte 11 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:25
Puesta del sol18:07
Horas de luz9h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación37%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 9 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:25 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 9h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 9 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Norte 9 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Norte 7 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Norte 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Norte 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Norte 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Norte 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Norte 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Norte 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Norte 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Norte 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Norte 15 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Norte 14 - 27 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Norte 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Norte 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Norte 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Norte 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° 10° Norte 13 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 10° 10° Norte 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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