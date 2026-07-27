Sorpresa en la subasta de objetos del Mundial 2026: la camiseta que usó Jimin, de BTS, vale más que la de Messi

La camiseta que Jimin usó durante el show del entretiempo de la final del Mundial 2026 alcanzó una oferta superior a la de una camiseta firmada por Lionel Messi. Foto: X (Twitter) | Reuters: Claudia Greco.

La camiseta que Jimin, integrante del grupo k-pop BTS, utilizó durante el espectáculo del entretiempo de la final del Mundial 2026 se convirtió en uno de los objetos más buscados de una subasta benéfica vinculada al torneo. La prenda del artista surcoreano incluso logró superar en valor a una camiseta firmada por Lionel Messi.

El remate, organizado por Christie’s y Global Citizen, reúne artículos utilizados por figuras del deporte y la música que participaron del campeonato disputado en Estados Unidos, México y Canadá. La subasta generó una gran expectativa entre coleccionistas y fanáticos de todo el mundo.

El objeto donado por BTS se convirtió en el más cotizado de la subasta benéfica organizada por Christie’s y Global Citizen tras la Copa del Mundo 2026. Foto: REUTERS

La camiseta de BTS que superó a la de Lionel Messi

La camiseta blanca que Jimin usó durante el show del entretiempo de la final, donde BTS interpretó el reconocido tema Dynamite, alcanzó una oferta máxima de US$16.000 a pocos días del cierre de la subasta.

La cifra la ubicó como el objeto más cotizado del catálogo hasta ese momento, por encima de una camiseta de la Selección argentina autografiada por Lionel Messi, que recibió una oferta de US$15.000.

La diferencia entre ambas prendas sorprendió al mundo del fútbol, pero también reflejó el enorme alcance internacional de BTS y el poder de convocatoria de sus seguidores.

La prenda del integrante de BTS superó los US$16.000 en ofertas y dejó en segundo lugar a la camiseta autografiada por Lionel Messi. Foto: Collect FIFA.

El impacto mundial de BTS más allá de la música

El grupo surcoreano de k-pop volvió a demostrar la fuerza de su comunidad de fanáticos, capaz de competir en una subasta con artículos vinculados a una de las máximas estrellas del fútbol mundial.

La camiseta de Jimin había sido publicada inicialmente con un valor de US$3.000, pero las ofertas aumentaron rápidamente desde su lanzamiento. La prenda fue donada por BTS luego de su participación en la final del Mundial 2026.

En tanto, la camiseta de Messi firmada con marcador negro fue entregada por el futbolista a Shakira, quien decidió donarla para la iniciativa solidaria de Global Citizen.

Además de las camisetas de Jimin y Lionel Messi, el remate incluye objetos donados por Shakira, Madonna, Justin Bieber y otras figuras que participaron de la final del Mundial 2026. Foto: Collect FIFA.

¿Qué objetos forman parte de la subasta del Mundial 2026?

La subasta “One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund” reúne distintos objetos utilizados durante el torneo y sus eventos asociados.

Entre las piezas disponibles también se encuentran las zapatillas que utilizó Justin Bieber durante su presentación, los guantes usados por Madonna y las pelotas oficiales de algunos encuentros del Mundial 2026.

Una pelota de la Copa Mundial firmado por el jugador mexicano Santiago Giménez junto con una camiseta firmada de Estados Unidos en exhibición en la casa de subastas Christie's. Foto: REUTERS

El dinero recaudado será destinado al FIFA Global Citizen Education Fund, un programa que busca reunir 100 millones de dólares para impulsar proyectos educativos y deportivos destinados a niños y adolescentes de comunidades vulnerables en alrededor de 200 países.

Con la subasta todavía abierta, la disputa entre la camiseta de Jimin y la de Messi se convirtió en una de las grandes historias paralelas del Mundial 2026, demostrando que el impacto de la cultura pop puede alcanzar cifras comparables a las de las máximas figuras deportivas.