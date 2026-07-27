Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Sorpresa en la subasta de objetos del Mundial 2026: la camiseta que usó Jimin, de BTS, vale más que la de Messi

La prenda que utilizó el integrante del grupo k-pop durante el show del entretiempo de la final de la Copa del Mundo alcanzó una oferta mayor que una camiseta firmada por el “10″ de la Selección Argentina. El remate reúne objetos de artistas y futbolistas con fines solidarios.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La camiseta que Jimin usó durante el show del entretiempo de la final del Mundial 2026 alcanzó una oferta superior a la de una camiseta firmada por Lionel Messi.
La camiseta que Jimin usó durante el show del entretiempo de la final del Mundial 2026 alcanzó una oferta superior a la de una camiseta firmada por Lionel Messi. Foto: X (Twitter) | Reuters: Claudia Greco.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La camiseta que Jimin, integrante del grupo k-pop BTS, utilizó durante el espectáculo del entretiempo de la final del Mundial 2026 se convirtió en uno de los objetos más buscados de una subasta benéfica vinculada al torneo. La prenda del artista surcoreano incluso logró superar en valor a una camiseta firmada por Lionel Messi.

El remate, organizado por Christie’s y Global Citizen, reúne artículos utilizados por figuras del deporte y la música que participaron del campeonato disputado en Estados Unidos, México y Canadá. La subasta generó una gran expectativa entre coleccionistas y fanáticos de todo el mundo.

El objeto donado por BTS se convirtió en el más cotizado de la subasta benéfica organizada por Christie’s y Global Citizen tras la Copa del Mundo 2026. Foto: REUTERS

La camiseta de BTS que superó a la de Lionel Messi

La camiseta blanca que Jimin usó durante el show del entretiempo de la final, donde BTS interpretó el reconocido tema Dynamite, alcanzó una oferta máxima de US$16.000 a pocos días del cierre de la subasta.

La cifra la ubicó como el objeto más cotizado del catálogo hasta ese momento, por encima de una camiseta de la Selección argentina autografiada por Lionel Messi, que recibió una oferta de US$15.000.

Contenido Recomendado

Oreo x BTS:cuándo llega a la Argentina la edición limitada más esperada por los fanáticos del grupo k-pop

Oreo x BTS: cuándo llega a la Argentina la edición limitada más esperada por los fanáticos del grupo k-pop

VIDEO | Así fue la eufórica reacción de Speed al conocer a BTS durante la final del Mundial 2026

VIDEO | Así fue la eufórica reacción de Speed al conocer a BTS durante la final del Mundial 2026

La diferencia entre ambas prendas sorprendió al mundo del fútbol, pero también reflejó el enorme alcance internacional de BTS y el poder de convocatoria de sus seguidores.

La prenda del integrante de BTS superó los US$16.000 en ofertas y dejó en segundo lugar a la camiseta autografiada por Lionel Messi. Foto: Collect FIFA.

El impacto mundial de BTS más allá de la música

El grupo surcoreano de k-pop volvió a demostrar la fuerza de su comunidad de fanáticos, capaz de competir en una subasta con artículos vinculados a una de las máximas estrellas del fútbol mundial.

La camiseta de Jimin había sido publicada inicialmente con un valor de US$3.000, pero las ofertas aumentaron rápidamente desde su lanzamiento. La prenda fue donada por BTS luego de su participación en la final del Mundial 2026.

En tanto, la camiseta de Messi firmada con marcador negro fue entregada por el futbolista a Shakira, quien decidió donarla para la iniciativa solidaria de Global Citizen.

Además de las camisetas de Jimin y Lionel Messi, el remate incluye objetos donados por Shakira, Madonna, Justin Bieber y otras figuras que participaron de la final del Mundial 2026. Foto: Collect FIFA.

¿Qué objetos forman parte de la subasta del Mundial 2026?

La subasta “One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund” reúne distintos objetos utilizados durante el torneo y sus eventos asociados.

Entre las piezas disponibles también se encuentran las zapatillas que utilizó Justin Bieber durante su presentación, los guantes usados por Madonna y las pelotas oficiales de algunos encuentros del Mundial 2026.

Una pelota de la Copa Mundial firmado por el jugador mexicano Santiago Giménez junto con una camiseta firmada de Estados Unidos en exhibición en la casa de subastas Christie's. Foto: REUTERS

El dinero recaudado será destinado al FIFA Global Citizen Education Fund, un programa que busca reunir 100 millones de dólares para impulsar proyectos educativos y deportivos destinados a niños y adolescentes de comunidades vulnerables en alrededor de 200 países.

Con la subasta todavía abierta, la disputa entre la camiseta de Jimin y la de Messi se convirtió en una de las grandes historias paralelas del Mundial 2026, demostrando que el impacto de la cultura pop puede alcanzar cifras comparables a las de las máximas figuras deportivas.

BTSMundial 2026SubastaLionel Messi
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. La Justicia italiana falló a favor de Mauro Icardi y rechazó el reclamo millonario de Wanda Nara por 480 mil euros mensuales

    La Justicia italiana falló a favor de Mauro Icardi y rechazó el reclamo millonario de Wanda Nara por 480 mil euros mensuales

  2. En medio de la polémica por el Mundial, multaron a los streamers españoles Ibai Llanos y Jordi Wild:la cifra millonaria

    En medio de la polémica por el Mundial, multaron a los streamers españoles Ibai Llanos y Jordi Wild: la cifra millonaria

  3. El boom del cine IMAX gracias a La Odisea de Nolan:cuántas salas existen en la Argentina y qué lo hace único

    El boom del cine IMAX gracias a La Odisea de Nolan: cuántas salas existen en la Argentina y qué lo hace único

  4. Murió Pato Strunz:qué le pasó al exbaterista de Hermética y qué dijo Malón, la banda que fundó

    Murió Pato Strunz: qué le pasó al exbaterista de Hermética y qué dijo Malón, la banda que fundó

  5. El dolor de Nicolás Cabré por la muerte de su hermano:“Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”

    El dolor de Nicolás Cabré por la muerte de su hermano: “Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei:“Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei: “Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Economía

Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

Aumento en SUAF de ANSES:cuánto se cobrará en agosto de 2026 y el calendario completo de pagos

Internacionales

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo:negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo: negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Lula da Silva respondió al discurso de Milei en Brasil:“Que nadie de afuera intente interferir en las elecciones”

Ataque con arma blanca en París:3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Publicidad