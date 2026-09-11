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Evolución del clima en La Pampa: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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El pronóstico para La Pampa este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 31 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Sur 20 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Sur 31 - 58 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sureste 30 - 58 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 31 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:22
Puesta del sol19:05
Horas de luz11h 43m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:22 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 11h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 31 - 58 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 11° Este 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 11° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 4 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 8 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 4 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 7 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 14 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Sur 20 - 36 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Sur 21 - 40 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sur 23 - 45 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sur 25 - 50 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sur 27 - 54 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Sur 29 - 57 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Sur 30 - 58 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Sur 30 - 58 km/h 0% Cubierto
17:00 11° 11° Sur 31 - 58 km/h 0% Cubierto
18:00 10° 10° Sur 30 - 58 km/h 0% Cubierto
19:00 10° Sur 30 - 56 km/h 0% Cubierto
20:00 Sureste 31 - 57 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 31 - 58 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 30 - 58 km/h 0% Cubierto
23:00 Sur 28 - 56 km/h 0% Cubierto
24:00 Sur 27 - 52 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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