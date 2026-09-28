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Pronóstico en La Pampa: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en La Pampa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Sureste 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Sur 22 - 40 km/h
Lluvia
70% 1.2 mm

Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 23 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 24°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol19:18
Horas de luz12h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:57 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 12h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 23 - 43 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 13 - 14 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Este 11 - 9 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Sur 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Sur 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Sur 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Sureste 5 - 11 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Sureste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Sur 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Sureste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Sureste 18 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 22° 25° Sureste 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 25° Sureste 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 25° Sureste 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 23° 25° Sureste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 25° Sureste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Sur 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Sur 21 - 41 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sur 21 - 39 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Sur 23 - 43 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Sur 22 - 40 km/h 70% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Sur 17 - 38 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sur 15 - 29 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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