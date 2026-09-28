Pronóstico en La Pampa: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en La Pampa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 23 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:57
|Puesta del sol
|19:18
|Horas de luz
|12h 21m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 06:57 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 12h 21m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 23 - 43 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Este 13 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|14°
|14°
|Este 11 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|13°
|13°
|Sur 8 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|13°
|13°
|Sur 8 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|13°
|13°
|Sureste 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|12°
|12°
|Sureste 5 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|13°
|13°
|Sur 6 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|15°
|15°
|Sureste 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|18°
|18°
|Sur 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|20°
|20°
|Sureste 17 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|21°
|21°
|Sureste 18 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|22°
|25°
|Sureste 17 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|23°
|25°
|Sureste 16 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|23°
|25°
|Sureste 14 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|23°
|25°
|Sureste 14 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|22°
|25°
|Sureste 15 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|21°
|21°
|Sur 18 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|19°
|19°
|Sur 21 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|17°
|17°
|Sur 21 - 39 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|15°
|15°
|Sur 23 - 43 km/h
|60% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|13°
|13°
|Sur 22 - 40 km/h
|70% 1.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|13°
|13°
|Sur 17 - 38 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|13°
|13°
|Sur 15 - 29 km/h
|70% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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