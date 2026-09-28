Pronóstico en La Pampa: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 23 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.