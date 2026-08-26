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Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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El pronóstico para La Pampa este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 10°. Con vientos de 26 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Norte 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17°
Viento
Sur 10 - 30 km/h
Lluvia
50% 0.5 mm
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 6 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 26 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:52
Horas de luz11h 7m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:45 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 11h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 26 - 41 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 19 - 37 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Norte 26 - 40 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Norte 22 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Norte 20 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Norte 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Norte 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Norte 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Norte 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Norte 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Norte 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Norte 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Norte 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Norte 3 - 22 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Noreste 2 - 18 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Sur 6 - 20 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sur 12 - 29 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 17° 17° Sur 10 - 30 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Este 10 - 24 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 15° 15° Noreste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Noreste 8 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noreste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noreste 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Norte 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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