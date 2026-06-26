Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar este 26 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para La Pampa este 26 de junio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 21 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Norte 14 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Suroeste 15 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 21 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:30
Puesta del sol18:10
Horas de luz9h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:30 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 9h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 21 - 41 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 17 - 33 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 12 - 29 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 6 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Norte 14 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 15 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 Noroeste 12 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Noroeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Oeste 13 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Oeste 16 - 32 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Suroeste 21 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Suroeste 20 - 40 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Suroeste 15 - 37 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Suroeste 8 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 7 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Frío polar en Buenos Aires:cuáles serán los días más helados de la semana y cuándo mejora el clima

    Frío polar en Buenos Aires: cuáles serán los días más helados de la semana y cuándo mejora el clima

  2. Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River:cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

    Alerta por lluvia durante los recitales de Lali en River: cómo estará el tiempo este sábado 6 y domingo 7 de junio

  3. El tiempo en Tierra del Fuego hoy, 28 de junio de 2026:¿va a llover?

    El tiempo en Tierra del Fuego hoy, 28 de junio de 2026: ¿va a llover?
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

De aviones a perros guía:el detalle del equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela tras los terremotos

De aviones a perros guía: el detalle del equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela tras los terremotos

La UBA llega a Ezeiza:abrirá una sede del CBC desde 2027

Giro clave en la ONU por Malvinas:exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

Confirmado:cuándo será la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

Economía

La Administración de Parques Nacionales abrió la oferta de retiros voluntarios para trabajadores con más de 2 años de antigüedad

La Administración de Parques Nacionales abrió la oferta de retiros voluntarios para trabajadores con más de 2 años de antigüedad

Fuerte respaldo del FMI al Gobierno:destacó la baja del riesgo país y el aval para que Argentina vuelva a los mercados internacionales

ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026:cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%

Confirman aumento a empleadas domésticas en julio 2026:cuánto se cobra por hora y cómo quedan las nuevas escalas

Internacionales

Delcy Rodríguez visitó La Guaira, epicentro de los terremotos en Venezuela:“Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida”

Delcy Rodríguez visitó La Guaira, epicentro de los terremotos en Venezuela: “Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida”

De aviones a perros guía:el detalle del equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela tras los terremotos

En primera persona:el video de un hombre escapando de un edificio destruido por los terremotos en Venezuela

El Congreso de España votó a favor de pedir la renuncia de Pedro Sánchez o que se someta a una moción de censura