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Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (8.7 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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El pronóstico para La Pampa este 5 de junio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 12°. Con vientos de 13 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Sur 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Sur 13 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Sur 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:23
Puesta del sol18:08
Horas de luz9h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación77%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:23 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 9h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 8.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sureste 5 - 9 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 13° 13° Sureste 5 - 12 km/h 70% 1.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
03:00 13° 13° Sureste 7 - 16 km/h 90% 3.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
04:00 13° 13° Sur 6 - 16 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 13° 13° Sureste 7 - 14 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 13° 13° Sur 9 - 15 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 13° 13° Sur 10 - 18 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 13° 13° Sureste 9 - 18 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 13° 13° Sur 9 - 16 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Sur 10 - 18 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sur 12 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Sur 10 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Sur 10 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sur 11 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 15° 15° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Sur 13 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sur 10 - 24 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Sur 10 - 18 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Sur 11 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Sur 11 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 14° Sur 11 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 14° Sur 10 - 18 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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