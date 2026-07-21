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Pronóstico en Tucumán: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 21 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 21 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Suroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Suroeste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Suroeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 9 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 13°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:06 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 21 de julio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 9 - 23 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Oeste 1 - 6 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Suroeste 4 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 11° 11° Suroeste 5 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 11° 11° Sur 8 - 19 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 11° 11° Suroeste 9 - 21 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 12° 12° Suroeste 9 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 12° 12° Suroeste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Suroeste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Oeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Noroeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Sur 3 - 10 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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