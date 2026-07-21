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Pronóstico en San Luis: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (7.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 21 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Cubierto
Viento
Sureste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 10 - 24 km/h
Lluvia
60% 1.5 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 9 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 13 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 7.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 10°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:24
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:24 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 7.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 21 de julio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 13 - 29 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 7 - 15 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sureste 8 - 17 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sureste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 Sureste 9 - 19 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sureste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sureste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 Este 13 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 Sureste 10 - 29 km/h 0% Cubierto
12:00 Sureste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 Sureste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 Sureste 11 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sureste 11 - 27 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sureste 10 - 25 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sureste 10 - 24 km/h 60% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sureste 12 - 23 km/h 70% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sureste 11 - 26 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sureste 10 - 23 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sureste 9 - 21 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sureste 9 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 Sureste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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