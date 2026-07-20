Temperaturas y lluvias en Chaco: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.