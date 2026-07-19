Pronóstico extendido para Chaco: qué esperar este 19 de julio de 2026

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chaco promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 19 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco
Hoy en Chaco se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 13 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:43
|Puesta del sol
|18:21
|Horas de luz
|10h 38m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|32%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?
Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:43 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 19 de julio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 13 - 33 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|25°
|26°
|Norte 12 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|22°
|22°
|Sureste 9 - 22 km/h
|40% 0.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|21°
|21°
|Sur 11 - 25 km/h
|30% 1.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|21°
|21°
|Sureste 9 - 20 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|21°
|21°
|Sureste 1 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|22°
|22°
|Noroeste 10 - 16 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|22°
|22°
|Noroeste 8 - 18 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|21°
|21°
|Oeste 8 - 14 km/h
|70% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|21°
|21°
|Oeste 7 - 15 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|21°
|21°
|Oeste 7 - 15 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|11:00
|21°
|21°
|Suroeste 10 - 22 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|12:00
|21°
|21°
|Suroeste 10 - 23 km/h
|40% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|21°
|21°
|Oeste 10 - 22 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|22°
|22°
|Suroeste 12 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|23°
|23°
|Suroeste 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|22°
|22°
|Suroeste 11 - 28 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|22°
|22°
|Suroeste 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|22°
|22°
|Suroeste 6 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|21°
|21°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|21°
|21°
|Suroeste 9 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|21°
|21°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|20°
|20°
|Sur 11 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|19°
|19°
|Sur 12 - 24 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|18°
|18°
|Sur 12 - 24 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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