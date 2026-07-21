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Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 21 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 21 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sur 18 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Sur 12 - 27 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 18 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 16°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 22m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:58 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 21 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Suroeste 13 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Sur 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Sur 19 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Sur 17 - 35 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sur 18 - 33 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Sur 18 - 37 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sur 18 - 37 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 17 - 38 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sureste 17 - 36 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Sureste 17 - 37 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Sureste 16 - 36 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sureste 14 - 35 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Sureste 13 - 31 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Sureste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Sur 12 - 27 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 13° 13° Sur 15 - 26 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 13° 13° Sur 17 - 31 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Sur 12 - 33 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Sur 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sur 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Sur 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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