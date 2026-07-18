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A qué hora llueve hoy en Buenos Aires: el momento más complicado del sábado y cómo sigue el tiempo

El SMN anticipa lluvias aisladas y posibles tormentas en Buenos Aires. Conocé a qué hora podría llover y cómo sigue el tiempo en el AMBA.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Vuelven las lluvias a Buenos Aires.
Vuelven las lluvias a Buenos Aires. Foto: IA/Canal26
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El sábado 18 de julio llega con cielo cubierto, viento del este y un aumento de la inestabilidad hacia la tarde y la noche en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá un cambio marcado después del mediodía, con chances de lluvias aisladas y posibles tormentas hacia el cierre del día.

Cuándo empieza a llover hoy en Buenos Aires

La pregunta que muchos se hacen este sábado es simple: ¿a qué hora conviene salir con paraguas? De acuerdo con el reporte meteorológico, la mañana se mantendrá mayormente nublada, pero sin el tramo más activo de precipitaciones. El escenario empieza a cambiar durante la tarde, cuando se esperan lluvias aisladas en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano.

Para esa franja del día, la probabilidad de lluvia se ubica entre 10% y 40%, por lo que no se trataría de una lluvia constante, sino de episodios intermitentes. Aun así, la recomendación es no confiarse: el cielo cubierto, la humedad alta y el viento del sudeste pueden generar condiciones incómodas para quienes tengan actividades al aire libre.

El horario en el que podría complicarse más el clima

El momento de mayor atención será la noche del sábado, cuando el pronóstico marca un aumento de la inestabilidad. Para ese tramo, el SMN prevé tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones que podría subir al rango de 40% a 70%.

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Lluvias en Buenos Aires Foto: NA archivo

Esto no significa que vaya a llover con fuerza en toda la Ciudad o en todo el AMBA al mismo tiempo. La clave está en la palabra “aisladas”: pueden registrarse chaparrones o tormentas en algunos sectores, mientras otros barrios apenas perciben lloviznas o períodos sin agua. Por eso, quienes tengan que circular durante la noche deberían revisar el estado del tiempo antes de salir y llevar abrigo impermeable.

Cómo estará la temperatura este sábado en CABA y el AMBA

El frío no será extremo, pero la jornada se sentirá húmeda y ventosa. Durante la mañana, la temperatura rondará los 17 grados, con cielo nublado y viento del este de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, los valores se mantendrán cerca de los 17 grados, aunque el cambio más importante será la llegada de las primeras lluvias aisladas. El viento rotará al sudeste, también con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más baja en zonas abiertas, avenidas y áreas cercanas al río.

Hacia la noche, la temperatura bajará a unos 14 grados, con viento del sudeste de entre 13 y 22 km/h y la posibilidad de tormentas aisladas.

Qué llevar si tenés que salir hoy

Para quienes tengan planes este sábado, lo ideal es prepararse para un día cambiante. Aunque la mañana no aparece como el tramo más lluvioso, la tarde y la noche sí pueden traer complicaciones. Por eso, conviene salir con paraguas compacto, campera impermeable y calzado que soporte veredas mojadas.

También es recomendable evitar dejar ropa tendida al aire libre durante la tarde, revisar el estado del tránsito si se viaja en auto y tener en cuenta posibles demoras en el transporte público si las precipitaciones coinciden con horarios de mayor movimiento.

Cómo sigue el tiempo durante el domingo y el inicio de la semana

El domingo 19 también tendrá condiciones inestables durante la primera parte del día. El pronóstico anticipa tormentas aisladas durante la madrugada y lluvias aisladas por la mañana, aunque luego se espera una mejora hacia la tarde y la noche. La temperatura se moverá entre una mínima de 10 grados y una máxima de 15 grados.

Además, el viento será un factor importante: se esperan ráfagas del sudoeste que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h durante algunos momentos del domingo.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Reuters

Para el lunes 20, el panorama seguirá fresco, con mínima de 10 grados y máxima de 13 grados. El cielo estará mayormente nublado y no se descarta una baja probabilidad de lluvias hacia la tarde o la noche.

El martes 21 y el miércoles 22 mostrarían una mejora más clara, con jornadas sin lluvias, cielo parcialmente nublado y temperaturas invernales. Las mínimas rondarán entre 8 y 9 grados, mientras que las máximas se mantendrán cerca de los 13 grados.

La recomendación clave para este sábado

El dato más importante del día es que la lluvia no sería protagonista durante la mañana, pero sí puede aparecer desde la tarde y ganar intensidad hacia la noche. En ese sentido, quienes tengan reuniones, salidas, compras o traslados por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano deberían organizarse con margen.

La mejor estrategia para este sábado es salir preparado, no confiarse por una mañana sin lluvia y seguir la actualización del pronóstico durante el día.

ClimaLluviasServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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