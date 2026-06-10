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¿Qué ropa usar hoy en La Pampa? El pronóstico para este 10 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cubierto, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 1 - 9 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 15 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:25
Puesta del sol18:07
Horas de luz9h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 10 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:25 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 9h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 10 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 15 - 22 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 15 - 22 km/h 0% Cubierto
02:00 10° Norte 15 - 22 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 10° 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Oeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Oeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Suroeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sur 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Este 2 - 12 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Este 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Suroeste 2 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Noroeste 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noroeste 6 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Oeste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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