Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 16 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:12
Horas de luz9h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:15 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 17 - 33 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 19 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 16 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Norte 17 - 36 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Norte 16 - 36 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Norte 14 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Norte 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Norte 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Norte 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Norte 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Norte 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Norte 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.