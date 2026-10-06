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Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (17 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia moderada con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Este 18 - 31 km/h
Lluvia
90% 2 mm
Tarde
Cubierto
22°
Viento
Noreste 22 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Este 20 - 38 km/h
Lluvia
70% 0.9 mm

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia moderada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 22 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 17 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:45
Puesta del sol19:25
Horas de luz12h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia moderada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:45 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 12h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia moderada con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 17 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 22 - 43 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 11 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Noreste 9 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Este 9 - 15 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 14° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Este 12 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Este 14 - 24 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 13° 13° Este 16 - 28 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 13° 13° Este 18 - 31 km/h 90% 2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 13° 13° Este 18 - 32 km/h 90% 2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Este 19 - 34 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 14° 14° Este 19 - 36 km/h 80% 2.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Este 22 - 42 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 18° 18° Este 19 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Noreste 21 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 22° Noreste 22 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 22° Noreste 22 - 42 km/h 0% Cubierto
18:00 21° 21° Noreste 20 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Este 17 - 39 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Este 20 - 34 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 16° 16° Este 22 - 38 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 15° 15° Este 20 - 38 km/h 70% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 15° 15° Este 18 - 35 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 14° 14° Noreste 20 - 34 km/h 90% 3.2 mm Lluvia moderada con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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