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Clima en La Rioja: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Sureste 5 - 17 km/h
Lluvia
80% 0.8 mm
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Este 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 3 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 21°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:05
Puesta del sol19:28
Horas de luz12h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:05 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 12h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Suroeste 13 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 21° 21° Noroeste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 18° 18° Suroeste 10 - 25 km/h 0% Cielo despejado
04:00 17° 17° Suroeste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Suroeste 11 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Suroeste 14 - 33 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Sur 11 - 32 km/h 0% Cubierto
08:00 16° 16° Sur 7 - 26 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 16° 16° Sureste 5 - 17 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 16° 16° Sureste 5 - 16 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 16° 16° Sureste 4 - 17 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 16° 16° Sur 3 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 17° 17° Sur 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Sur 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sureste 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Este 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Este 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Noreste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Noreste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Noroeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Norte 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Norte 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Norte 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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