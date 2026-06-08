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Clima en La Rioja: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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El pronóstico para La Rioja este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de 11°. Con vientos de 4 - 16 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sureste 0 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sureste 1 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Oeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 4 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 17°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:17 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 4 - 16 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noroeste 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Norte 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Norte 0 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Norte 0 - 4 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Sureste 0 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sur 0 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Noroeste 0 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sureste 0 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Este 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sureste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Sureste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sureste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sureste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sureste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Este 2 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Sureste 1 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Suroeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Oeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Oeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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