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El tiempo en La Rioja hoy, 9 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 03:30
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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 9 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Este 1 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Suroeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 5 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 16°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación37%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 9 de junio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:17 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 9 de junio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 5 - 19 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Suroeste 0 - 5 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Oeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 11° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° Oeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Oeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Oeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 11° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Sur 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sur 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sureste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sureste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Este 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Este 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Este 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Este 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Oeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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