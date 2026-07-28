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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 1°. Sin lluvias, el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nevada con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -3° para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
-1°
Viento
Oeste 6 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Oeste 6 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nevada con cielo cubierto
-1°
Viento
Suroeste 2 - 16 km/h
Lluvia
30% 0.2 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 9 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -1°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 1°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:28
Puesta del sol17:51
Horas de luz8h 23m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:28 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 8h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 9 - 30 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -2° -2° Noroeste 6 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 -2° -2° Noroeste 6 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -2° -2° Noroeste 6 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -1° -1° Noroeste 5 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -1° -1° Oeste 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 -1° -1° Oeste 8 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -1° -1° Oeste 8 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -1° -1° Oeste 7 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -1° -1° Oeste 6 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 -1° -1° Oeste 6 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 8 - 30 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
14:00 Suroeste 8 - 28 km/h 30% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 6 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 Oeste 6 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 Oeste 6 - 22 km/h 0% Cubierto
20:00 Suroeste 5 - 22 km/h 0% Cubierto
21:00 -1° -1° Suroeste 3 - 20 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
22:00 -1° Suroeste 2 - 16 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
23:00 -1° Oeste 1 - 13 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
24:00 -1° Oeste 1 - 12 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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